Мей назвала розмір компенсації за Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що розмір компенсації, яку країна заплатить за вихід з ЄС, становитиме від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-45 млрд євро). Про це повідомляє Sky News.

"Як я вже зазначала, ми визначили обсяг виплат і методику розрахунку, що вже було зроблено. Згідно з розрахунками, сума становитиме 35-39 мільярдів фунтів стерлінгів", - заявила Мей.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року британці на референдумі проголосували за вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосували 52% виборців, проти - 48%.

Раніше у Великій Британії назвали точну дату виходу країни з Євросоюзу. Це має відбутися 29 березня 2019 року, що буде закріплено в законодавстві.

Варто зазначити, що, хоча офіційний вихід Великої Британії зі складу ЄС заплановано на 29 березня 2019 року, країні певний час ще доведеться зазнавати фінансового тягара через низку довгострокових програм, в яких вона зобов'язалася брати участь раніше.

На початку грудня зазначалося, що Велика Британія і Євросоюз досягли значного прогресу в переговорах щодо Brexit. Тереза Мей заявила, що Велика Британія готова виконати свої економічні зобов'язання перед Євросоюзом у зв'язку з Brexit.