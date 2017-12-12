Омелян заявив про створення в Україні нової національної авіакомпанії SkyUp

В Україні буде оголошено про створення ще однієї національної авіакомпанії SkyUp. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Омеляна, про створення авіакомпанії буде офіційно оголошено 14 грудня. SkyUp буде здійснювати в тому числі і бюджетні перевезення.

"Я радий, що ми виконали свою обіцянку, і в четвер, 14 грудня, буде оголошено про створення національної авіакомпанії. Це буде компанія SkyUp. Сподіваюся, що переговори із ще однією авіакомпанією також завершаться успішно, і ми, можливо, будемо мати дві нових національних компанії", - розповів глава Мінінфраструктури.

На даний момент в Україні функціонує один національний перевізник - "Міжнародні авіалінії України (МАУ)".

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстровано в Києві у червні 2016 року. Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював у ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Засновником SkyUp виступило ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!