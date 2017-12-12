ООН: З початку військових дій на Донбасі загинули мінімум 2,5 тисячі цивільних

З початку військових дій на Донбасі (з 14 квітня 2014 року по 15 листопада 2017 року) загинули мінімум 2 тис. 523 цивільних. Про це йдеться у 20-му доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, презентованому в Києві.

Згідно з інформацією, серед загиблих 1 тис. 399 чоловіків, 837 жінок, 91 хлопчиків, 47 дівчаток, а також 149 осіб, стать яких встановити не вдалося. В тому числі, були враховані 298 цивільних осіб, що загинули внаслідок падіння MH-17 у 2014 році.

Через конфлікт дістали поранення 7-9 тис. цивільних осіб.

При цьому місія ООН відзначає зниження кількості жертв серед мирного населення на Донбасі за останні 5 місяців.

"У період з 16 серпня 2017 року Управління верховного комісара з прав людини задокументувало 87 жертв збройного конфлікту серед цивільного населення на сході України (15 загиблих і 72 поранених)", - йдеться в доповіді.

В ООН уточнили, що це на 48% менше у порівнянні з попереднім звітним періодом (16 травня - 15 серпня 2017 року). Підкреслюється, що число жертв вдалося скоротити завдяки "хлібному перемир'ю".

"УВКПЛ продовжує закликати всі сторони конфлікту до негайного припинення вогню і виконання всіх інших зобов'язань, які вони взяли на себе в мінських домовленості, в тому числі відведення важкого озброєння і розведення сил і техніки", - резюмували в ООН.

Нагадаємо, постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Державний департамент США просувається у запровадженні нових санкцій проти Росії.