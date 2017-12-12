США відновлюють програму відправлення людей на Місяць

Президент США Дональд Трамп підписав "директиву номер один" про відправлення астронавтів на Місяць, повідомляє Укрінформ.

"Директива, яку я підписую сьогодні, переорієнтує американську космічну програму на дослідження та відкриття людства. Це важливий крок для повернення американських астронавтів на Місяць – вперше з 1972 року", - заявив президент США.

Програму відправлення астронавтів на Місяць відновлюють у тому числі з метою підготовки наступних триваліших польотів у космос, зокрема, відправлення місій на Марс.

"Президент дослухався рекомендацій Національної космічної ради і змінить нашу космічну політику, щоб допомогти Америці стати рушійною силою в космічній галузі, отримувати нові знання про космос, а також стимулювати неймовірні технології", - сказав заступник речника Білого дому Хоган Гідлі.

На природному супутнику Землі були поки що лише астронавти зі США - в 1969, 1971 й 1972 роках. Останніми на Місяці були астронавти місії Аполон-17 у грудні 1972 року. Вони провели там близько 75 годин і успішно повернулися на Землю зі зразками місячної породи.