В Австрії стався потужний вибух газу, є жертви

У результаті вибуху на газорозподільній станції нафтогазової компанії OMV в Австрії одна людина загинула і 18 отримали поранення. Про це повідомляє місцевий телеканал ORF.

На станції OMV в Баумгартені-на-Марчі у вівторок о 08:45 прогримів потужний вибух газу. Є один загиблий і 18 поранених», - йдеться в репортажі.

Причина інциденту в даний час неясна. Відомо, що вибух стався на підземному газопроводі.

Розташовані неподалік 6 будівель охоплені вогнем. Згоріли також автомобілі, що знаходилися на території терміналу.

Станція належить найбільшому в Австрії імпортеру природного газу, який закуповує сировину в Росії, Норвегії та інших країнах.

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