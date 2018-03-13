НАТО взаємодіє із Британією у справі Скрипаля, - Столтенберг

НАТО занепокоєний повідомленнями офіційного Лондона про застосування на території Великої Британії нервово-паралітичної речовини військового призначення та перебуває у контакті з британським урядом з цього питання. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

"Використання військової нервово-паралітичної речовини – це жахливо і неприпустимо... Велика Британія є дуже вагомим союзником, і цей інцидент викликає велике занепокоєння в НАТО. Альянс перебуває у контакті з британським керівництвом з цього питання", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, 4 березня у британському містечку Солсбері була здійснена спроба вбивства 66-річного екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його 33-річної доньки Юлії. Вони були госпіталізовані, однак досі перебувають у стані коми. Крім них, постраждало ще понад 20 осіб.

Скотленд-Ярд офіційно оголосив, що вважає отруєння замахом на вбивство, вчиненим за допомогою нервово-паралітичної речовини.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що саме Росія "з високою ймовірністю" відповідальна за отруєння Скрипаля.