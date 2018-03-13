Президент Австрії прибув до України з триденним візитом

Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув в Україну з триденним офіційним візитом. Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Twitter.

"В Україну з триденним офіційним візитом прибув президент Австрії Александр Ван дер Беллен. У складі делегації - федеральний міністр закордонних справ Карін Кнайссль, інші представники уряду та численна бізнес-делегація", - написав Щерба.

Разом з президентом також прибула його дружина. "Холодна погода, але теплий прийом у Києві!", - додав Щерба німецькою.

Нагадаємо, у ході візиту заплановані двосторонні переговори у вузькому колі та в складі офіційних делегацій, а також спільна участь президентів у відкритті українсько-австрійського бізнес-форуму. Програмою перебування також передбачене відвідування президентом Австрії міста Львова.