Порошенко закликав до спільної подячної молитви за автокефалію УПЦ

До спільної молитви "за Україну, її військо і єдину церкву" закликав президент України Петро Порошенко.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив президент, з такою ініціативою до нього звернулися "група шанованих громадських лідерів". Президент підтримав ініціативу.

"Закликаю всіх небайдужих: давайте всією громадою станемо до подячної молитви за автокефалію для нашої Церкви", - написав Петро Порошенко.

Зробити це президент пропонує на Софійській площі у неділю, 14 жовтня, о 9-30.

Водночас, згідно із повідомленням з офіційного сайту президента, у цей час на цьому ж місці президент "візьме участь в урочистому заході до Дня захисника України".

Нагадаємо, під час Синоду Вселенського Патріархату було ухвалено рішення про надання автокефалії Україні.

Як повідомив Патріарх Філарет, об’єднавчий архієрейський собор збереться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Вселенський патріархат зняв анафему з Філарета та визнав незаконною анексію Київської митрополії у 1686 році.

Повідомлялося також, що Філарет підтвердив зняття з нього анафеми.

Пізніше Патріарх Філарет особисто привітав Порошенка з рішенням Синоду Вселенського Патріархату.

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