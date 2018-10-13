Трамп пригрозив Саудівській Аравії "суворим покаранням" за вбивство опозиційного журналіста

13 жовтня, 2018 - 16:56
Президент США Дональд Трамп анонсував "суворе покарання" щодо Саудівської Аравії в разі, якщо країна буде винна у зникненні журналіста Джамаля Хашкаджі.
Про це повідомляє ВВС.
Трамп пообіцяв "розкрити правду" про те, що трапилося з журналістом в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині.
За інформацією видання, президент США обіцяв обговорити "жахливу ситуацію в Туреччині" з королем Саудівської Аравії в ході телефонної розмови.
Зазначається, що раніше Трамп намагався налагодити гарні відносини з державою. Він також виключив припинення великих військових контрактів США з королівством на підставі втрати робочих місць.
Нагадаємо, Британія планує санкції щодо чиновників Саудівської Аравії через зникнення журналіста.