Трамп пригрозив Саудівській Аравії "суворим покаранням" за вбивство опозиційного журналіста

Президент США Дональд Трамп анонсував "суворе покарання" щодо Саудівської Аравії в разі, якщо країна буде винна у зникненні журналіста Джамаля Хашкаджі.

Про це повідомляє ВВС.

Трамп пообіцяв "розкрити правду" про те, що трапилося з журналістом в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині.

За інформацією видання, президент США обіцяв обговорити "жахливу ситуацію в Туреччині" з королем Саудівської Аравії в ході телефонної розмови.

Зазначається, що раніше Трамп намагався налагодити гарні відносини з державою. Він також виключив припинення великих військових контрактів США з королівством на підставі втрати робочих місць.

Нагадаємо, Британія планує санкції щодо чиновників Саудівської Аравії через зникнення журналіста.