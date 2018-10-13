Вінниця на один день «перетворилася» на столицю Української Народної Республіки

Півтори сотні реконструктори з різних куточків України з’їхалися сьогодні до Вінниці на ІІІ Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР», який був присвячений Дню захисника України та 100-річчю Української Революції.

Розпочалося дійство з виставки бронетехніки часів Української революції 1917–1921 років і сучасних військових машин, які використовують у теперішній російсько-українській війні на Донбасі. Серед відвідувачів популярністю користувалися традиційний панцерник «Петлюра» та бронеавтомобіль «Варта-2», який презентувала Національна гвардія України.

«Головна ідея, яка закладається у Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР» полягає в тому, щоб продемонструвати правонаступність і неперервність української мілітарної традиції. На виставці представлені дві бронемашини з різницею у 100 років. Вони демонструють еволюцію української військової техніки і дають можливість зрозуміти і усвідомити правонаступність міці українських військ, – розповідає керівник «Центру історії Вінниці» Олександр Федоришен. – Тобто можна візуально побачити, наскільки за 100 років 4-колісна техніка, озброєна кулеметом, відрізнилася одна від одної і наскільки змінилася типологія поняття воєнних дій того часу і сучасності. Доповнюють картинку реконструктори, які завітали до нас на фестиваль з більш ніж десяти міст України, та сучасні військові, представники Нацгвардії».

О 13:00 стартувала урочиста хода захисників України, у якій взяли участь військово-історичні реконструктори, представники Збройних сил України та Національної гвардії. Колона у супроводі військової техніки та оркестру пройшла головною вулицею міста Соборною і повернула у Центральний парк, де, власне, і відбулася кульмінаційна подія фестивалю – відтворення бою армії УНР проти білогвардійських підрозділів.

Сцена відображала події 13–14 і 15 жовтня 1919 року, коли українське військо проводило свій потужний і фактично останній в тому році генеральний наступ проти денікінців, білогвардійців, військових сил півдня Росії. Умовно бій відбувався на околиці містечка Бершадь, що на Вінниччини. Окрім українського війська, армії УНР та збройних сил півдня Росії, були задіяні ще кілька військових підрозділів, які брали у той час участь у бойових діях на Поділлі, використовувалася військова техніка та навіть піротехніка.

«Ми три роки поспіль приїжджаємо до Вінниці на фестиваль. Цього року військова реконструкція вперше пройшла в Центральному парку, що дозволило максимально відтворити події, наблизивши їх до реальності. У попередні роки були вуличні бої. У місті працювати цікаво, але в парковій зоні практичніше, навіть падати, імітуючи поранення, зручніше, – переконує учасник військової реконструкції з Києва Микола Александров, який «воював» на боці білогвардійців. – На фестивалі ми їздимо часто, навіть закордон вибираємося, бо займаємося наполеонікою, тобто відтворенням боїв часів Наполеона. В Україні працюємо за двома напрямками: це Перша світова війна, де ми представляємо 174-й Лідський полк, царську армію і білогвардійців, також беремо участь у реконструкціях, які присвячені Другій Світовій війні. Ось таке наше хобі – задоволення за власні кошти, але воно того варте, бо це емоції на все життя».

Традиційно ініціатором фестивалю виступив Центр історії Вінниці у співпраці з ГО «Жива історія» та Вінницьким історичним товариством. Відбулося дійство за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора