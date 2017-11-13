Висновки Венеційської комісії не змінять закону про освіту, - Гриневич

Очільниця міністерства освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що висновки Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) з питання статті про мову навчання закону України "Про освіту" будуть враховані під час імплементації норми, але не приведуть до зміни самого закону.

"Основною подією на шляху врегулювання цієї ситуації є рішення Венеціанської комісії, засідання буде 8 грудня, і орієнтовно 10 грудня мають бути опубліковані рекомендації Венеціанської комісії", - сказала вона на брифінгу в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання про позицію Міністерства закордонних справ Угорщини, пише "Інтерфакс-Україна".

Л.Гриневич зазначила, що висновки Венеціанської комісії будуть враховані під час імплементації закону "Про освіту" та розроблення подальших законів.

"Ми можемо відштовхнутися від цих рекомендацій і далі вже імплементувати статтю про мову навчання закону "Про освіту" вже через спеціальний закон, наприклад "Про загальну середню освіту", - сказала міністр.

Вона уточнила, що у Верховній Раді недостатньо голосів для внесення змін до статті про мову навчання. "Я не бачу поки що перспектив, щоб у залі парламенту ми могли зібрати більшість на внесення змін до цієї статті, тому що під час другого читання закону "Про освіту", саме це (формулювання - ІФ) статті стало предметом консенсусу", - додала Л.Гриневич.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту". Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою нарівні з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

28 вересня Міністерство закордонних справ України направило закон на експертизу до Венеціанської комісії.