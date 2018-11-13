У Кривому Розі запустили всі котельні

Усі п’ять котелень у м.Кривий Ріг у Дніпропетровській області запрацювали. Про це повідомила прес-служба АТ “Криворізька теплоцентраль” на сторінці у Facebook.

“Сьогодні вночі було запущено останню Котельню № 5 АТ „Криворізька теплоцентраль“, до якої було обмежено постачання газу. Нарешті, проблема вирішена та мешканці Долгінцевського району протягом доби відчують тепло у своїх оселях”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі підприємства відзначають, що постачання газу здійснюється на всі об’єкти АТ “Криворізька теплоцентраль”.

“Станом на 13 листопада 2018 року усі котельні АТ „Криворізька Теплоцентраль“ стабільно працюють та виходять на номінальний режим”, — наголосили у теплокомуненерго.

Нагадаємо, поліція через відсутність опалення у Кривому Розі відкрила кримінальне провадження.

Зазначимо, що зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, місто Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м.Кам'янське (Дніпропетровська область).

Станом на 12-13 листопада у зазначених містах фіксувалась така ситуація:

у місті Херсон не працював 31 навчальний заклад;

у місті Шепетівка Хмельницької області через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи зобов'язаний з вівторка, 13 листопада, припинити газопостачання.

у місті Сміла Черкаської області не працювало 11 навчальних закладів. 13 листопада жителі Сміли перекриватимуть дорогу через відсутність опалення. Борг міста перед НАК "Нафтогаз України" становить 100 мільйонів гривень.

у місті Кам'янське Дніпропетровської області через відсутність опалення не працюють 19 навчальних закладів.

Зазначимо, що голова Мінрегіону Геннадій Зубко доручив до 30 жовтня усунути ризики аварій у тепломережах. Також він попередив про алгоритм дій голів ОДА у випадку невчасного увімкнення опалення. Відповідальні особи мають звертатися до прокуратури.