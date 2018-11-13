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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

"Укроборонпом": Індонезія планує купити у України штурмові гвинтівки

13 листопада, 2018 - 10:58
Фото: ukroboronprom.com.ua

Вчора представники промислового концерну "Укроборонпром" підписали угоди щодо розширення військово-технічного співробітництва з Індонезією. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Державне підприємство "Укрінмаш", підприємство-учасник Концерну, провело зустріч із командуванням оборонних відомств Індонезії, під час якої індонезійська сторона повідомила про план закупити партію українських штурмових гвинтівок, а також висловила інтерес щодо вітчизняних РЛС, зокрема контрбатарейних, БПЛА та авіаційних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Ще один підрозділ держконцерну "Укроборонпром", компанія "Укрспецекспорт", підписала з однією із провідних індонезійських компаній Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці із просування у Південно-Азійському регіоні бронетранспортерів.

Також відбулася зустріч з командувачем Академії Збройних сил Індонезії, на якій йшла мова про перспективи локалізації виробництва бронетехніки і протитанкових ракетних комплексів на території Індонезії.

Джерело: День

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