Голосування щодо "кримської резолюції" в ООН відбудеться 19 грудня

Пленарне засідання ГА ООН, на якому відбудеться спільне голосування проекту оновленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", відбудеться наступного вівторка, 19 грудня.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Генеральна асамблея ООН 19 грудня проведе пленарне засідання для розгляду звіту Третього комітету ГА ООН. Під час цього засідання відбудеться голосування щодо українського проекту резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму", - зауважив дипломат.

Він нагадав, що в листопаді Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив цей документ, співавторами якого виступили 42 країни. Тоді проект резолюції підтримала 71 країна.

"Ми очікуємо, що результат голосування на пленарному засіданні Генасамблеї буде приблизно такий же, як і в Третьому комітеті", - зазначив речник Постійного представництва України при ООН.

За процедурою для того, щоб документ набув чинності офіційної резолюції ООН, йому потрібна підтримка більшості у Генеральній Асамблеї

Як повідомляв Укрінформ, проект оновленої резолюції щодо прав людини в Криму був внесений 31 жовтня 2017 року. Документ, зокрема, підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, засуджує ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство.

Проект резолюції містить вимогу до Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською та кримськотатарською мовами.

Водночас у ньому засуджується відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, незважаючи на відповідний мандат Місії, а також міститься прохання підготувати другий тематичний звіт щодо Криму до кінця 72 сесії ГА ООН (вересень 2018 р.) та інформувати 37 сесію РПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Криму (березень 2018 р.).

Крім того, у документі відзначаються позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також підтримка Україною ЗМІ та НУО, які були змушені залишити тимчасово окуповану українську територію.

У документі також міститься прохання до Генерального секретаря ООН координувати дії структур ООН з метою забезпечення імплементації положень цієї резолюції.