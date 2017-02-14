У ЄС кваплять Україну зі створенням антикорупційного суду

Україна повинна якнайшвидше створити антикорупційний суд, щоб посилити роботу інших антикорупційних органів.

Про це заявив очільник представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що владі необхідно якомога швидше запровадити антикорупційний суд, при чому його працівники повинні обиратися за справедливою і прозорою процедурою.

"Це дуже і дуже важливо", - наголосив Мінгареллі.

За його словами, боротьба України з корупцією почала просуватися у правильному напрямку, про що свідчать імплементація нових законів, а також створення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їхньої роботи ставляться з повагою", - підсумував Мінгареллі.