25 березня в Україні будуть переводити годинники на літній час

У 2018 році в Україні переводити годинники на літній час в останню неділю місяця - 25 березня. О 3 годині ночі стрілки годинника переведуть на одну годину вперед. Відповідно, на всіх годинниках після переходу має показувати 4:00 ранку.

Така щорічна процедура проводиться по причині того, що, зокрема, це дозволяє заощадити споживання електроенергії. Втім, перехід на інший час призводить до порушення режиму сну, роботи серцево-судинної та імунної систем, а також інших обмінних процесів.

Графік роботи автобусних станцій, аеропортів і залізничних вокзалів за традицією буде адаптований.

Переведення годинників на літній час на території України здійснюється щороку з 1981 року. Вважається, що це приводить до більш ефективного використання світлого часу доби в літній період.

Хоча раніше передбачалося, що в 2012 році стрілки годинників в Україні переведуть востаннє. Але українська влада так і не розглянула це питання, процес переведення годинників двічі на рік так і залишився традицією країни.

Перехід на сезонний час проводиться більш ніж у ста країнах світу. Зокрема, США і Канада вже перейшли на літній час. Усі країни світу, які діють за такою системою, переводять стрілки годинника в різні дні. В Йорданії годинники переводять за схемою "останній четвер березня - остання п'ятниця вересня", а в Бразилії – "третя неділя лютого - третя неділя жовтня".

Крім того, відмовилися від переходу на "літній" час багато аграрних країн, де робочий день передбачає найвищу ефективність у світлий час доби. В Європі перехід на літній час не здійснюють лише Ісландія, Білорусь і Росія. На пострадянському просторі переводять стрілки годинника тільки в Україні та Молдові. Раніше в 2011 році в Росії було прийнято рішення не переходити на зимовий літній час. А ось останньою країною, яка відмовилася від цього, стала Туреччина.