Трамп анонсував створення Космічних сил як окремого роду військ

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед військовослужбовцями Корпусу морської піхоти на базі Мірамар в Сан-Дієго (Каліфорнія), закликав до створення Космічних сил як окремого роду військ. Про це повідомляє The Washington Post.

"У минулому я не цілком серйозно говорив про те, що нам потрібен новий рід військ, однак тепер вважаю, що це чудова ідея. Ми створюємо Космічні сили. Це грандіозно", - сказав Трамп.

Глава держави додав, що, на його думку, космос може виявитися "таким же полем бою, як суша, повітря і море". "У нас є ВПС, армія, флот, у нас будуть Космічні сили", - зауважив Трамп.

Президент поскаржився на недофінансування збройних сил за його попередників і пообіцяв військовим "найбільші асигнування за десятиліття". Він зазначив, що запропонований ним оборонний бюджет повинен досягти $ 716 млрд в 2019 році.

В існуючій зараз структурі Збройних сил США Космічне командування є частиною ВПС і підпорядковується Стратегічному командуванню, до його завдань входить підтримка військових операцій. Космічне командування було сформовано в 1982 році, штаб-квартира розташована в штаті Колорадо.

Трамп - не перший американський політик, який виступає за створення окремих Космічних сил, відзначає CNBC. У червні 2017 року група членів палати представників конгресу запропонувала розділити ВПС на два види збройних сил: авіаційні і космічні, але у фінальному тексті військового бюджету ця ідея не зафіксована.

Оборонний бюджет, запропонований Трампом, є предметом гострих дискусій в конгресі. У січні стало відомо, що глава держави має намір запропонувати збільшити військові асигнування в 2018 році на 13% в порівнянні з 2017 роком - до $ 716 млрд. У лютому президент зажадав виділити додатково $ 24 млрд на модернізацію традиційної ядерної тріади (підводні ракетоносці, стратегічна авіація і балістичні ракети), а також систем військового управління та зв'язку. Крім того, згідно з новою ядерною доктриною Пентагону, представленою 2 лютого, американські військові планують розвивати надмалу і тактичну ядерну зброю.