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В Афганістані в результаті нападу на КПП загинули щонайменше 10 військових

14 березня, 2018 - 15:09
Фото Reuters

На заході Афганістану бойовики напали на контрольно-пропускний пункт, повідомляє Assosiated Press.

В результаті атаки загинули щонайменше 10 військових.

За словами представника місцевої влади, четверо загиблих працювали в розвідці, ще шість були працівниками поліції.

Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за атаку на заході країни.

Водночас інцидент схожий з тими, які здійснювали минулого тижня бойовики руху Талібан. Тоді загинули 38 силовиків, кілька людей були поранені, ще п'ять потрапили в полон.

Джерело: День

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