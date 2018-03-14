ЄС планує прив'язати видачу віз до співпраці у поверненні нелегалів

Європейський Союз планує пов'язати свою візову політику та співпрацю з іншими урядами щодо реадмісії нелегальних мігрантів. Громадянам країн, які відмовляються приймати назад таких переселенців, буде складніше отримати візи. Про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії, оприлюднених в середу, 14 березня.

Зокрема йдеться про те, що громадяни з країн, які не співпрацюють з ЄС, можуть довше чекати на візи, платити за них більше, стикатися з більшими обмеженнями на в'їзд та коротшими термінами віз. Утім, як наголосив єврокомісар з міграції Дімітріс Аврамопулос, ця політика не вплине на "основні права" мандрівників щодо подання на візи та права відвідати ЄС, передає агенція dpa. Документ ще має бути схвалений Європарламентом та державами-членами.

У ЄС також заговорили про виділення ще трьох мільярдів євро на сирійських біженців у Туреччині, зазначає Reuters. За угодою 2016 року між Брюсселем та Анкарою Туреччина приймає вимушених мігрантів, яких повертають з ЄС. Після кризи біженців 2015-2016 років Євросоюз активно зміцнює зовнішні кордони та посилює правила надання притулку, а також надає підтримку країнам-джерелам мігрантів.