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Україна задіяла всі можливі способи задля звільнення Сенцова, - Клімкін

14 вересня, 2018 - 16:59
Фото: УНІАН

Україна задіяла всі можливі способи тиску на Росію на міжнародному рівні з метою визволення режисера Олега Сенцова і перебуває у щоденному контакті з партнерами з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у розмові з журналістами в кулуарах щорічної конференції YES, повідомляє Укрінформ.

"Ми звертаємось до всіх наших друзів, вони продовжують цю розмову, тобто ми перебуваємо у щоденному контакті – це я чітко можу сказати. Ситуація дійсно критична, оскільки ми реально не знаємо детально стану Олега, тому дуже сподіваємось, що Росію і, зокрема російського президента, в цьому вдасться дотиснути. Тобто все, що в принципі можливо – Францію, Німеччину, я свідомо не можу сказати ще про деякі контакти, - на сьогодні ми задіяли", - сказав Клімкін.

Він також зазначив про участь інших держав та міжнародних організацій.

"Є ще додаткові джерела, про які говорити сьогодні не можу, щоб не зіпсувати те, що відбувається", - пояснив Клімкін.

Нагадаємо, Сенцова номінували на премію Сахарова.

 
              
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