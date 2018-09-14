Уряд схвалив проект Держбюджету-2019

Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2019 рік. Таке рішення було прийнято в ході сьогоднішнього позачергового засідання, передає "РБК-Україна".

"Заперечень немає?.. Рішення ухвалено. Засідання оголошую завершеним", - заявив голова уряду Володимир Гройсман.

Проект закону буде направлений у Верховну Раду.

Показники бюджету-2019

Відповідно до проекту, доходи держбюджету складуть 1,29 трильйонів гривень. За словами Гройсмана, за рік обсяг бюджетних доходів зросте на 130 мільярдів гривень.

Також у проекті передбачені видатки на оборону у розмірі 209,5 мільярдів гривень. Зазначимо, що відповідно до закону "Про національну безпеку", обсяги фінансування оборонного сектору мають складати щонайменше 5% від ВВП країни на рік.

На освіту у головному кошторисі країни передбачено 242,1 мільярди гривень, зокрема 1 мільярд - на реформу нової української школи. На систему охорони здоров’я Кабмін заклав у бюджеті 92,3 мільярди гривень (на 9,5 мільярдів більше, ніж попереднього року).

Також у бюджеті передбачається запровадження програми дотацій сільськогосподарським підприємствам. Зокрема, 1,38 млрд гривень планується спрямувати на компенсацію сільськогосподарської техніки. Загалом на підтримку агропромислового комплексу планують направити 6,9 мільярдів гривень бюджетних коштів.

Крім того, у проекті держбюджету передбачено збільшення бюджетів місцевих бюджетів на 41,4 мільярди гривень.

Мінімальна зарплата з першого січня 2019 року зросте до 4175 гривень на місяць.

Також, Кабмін пропонує встановити соціальні видатки бюджету на рівні 301,8 мільярду гривень, а на фінансування культури - 5,4 мільярди гривень, з яких 1 мільярд - на виробництво нових кінострічок.

Нагадаємо, розклад засідань парламенту свідчить, що Верховна Рада 21 вересня заслухає представлення Кабінетом міністрів проекту державного бюджету на 2019 рік.

Гройсман під час засідання Ради національної безпеки і оборони України заявляв, що в проекті державного бюджету на 2019 рік на оборону закладено близько 200 млрд гривень.

Представник президента України в Раді Ірина Луценко заявила, що в проекті державного бюджету на 2019 пропонується заморозити заробітні плати держслужбовцям в міністерствах і відомствах. За її словами, в той же час мінімальна зарплата продовжить рости.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України закладає у проекті Державного бюджету на 2019 рік дефіцит на рівні 2,2%.