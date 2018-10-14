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На Софійській площі у Києві зібралися кілька тисяч людей

14 жовтня, 2018 - 09:27

Кілька тисяч людей уже зібралися на Софійській площі у Києві, де о 09:30 має розпочатися молебень за Україну та автокефальну церкву. Люди продовжують активно підходити на площу з боку Майдану Незалежності та Золотих воріт, повідомляє Укрінформ.

Серед учасників майбутнього молебню громадяни різного віку, є також і діти. Дехто тримає в руках жовто-блакитні прапори, а на запитання про мету приходу на площу зауважує з посмішкою: "Так свято ж!".

Рух транспорту наразі частково обмежений лише на вулиці Володимирській від вулиці Ірининської (біля будівлі СБУ) до вулиці Мала Житомирська.

У провулках неподалік Софійської площі чергують машини "швидкої" та рятувальники.

Усі виходи з центральних станцій метрополітену відчинені.

Центр столиці посилено патрулюють поліцейські та нацгвардійці - є як піші патрулі, так і на авто.

Обстановка станом на 8-му ранку спокійна.

Як повідомлялося, у столиці на Софійській площі о 9:30 розпочнеться молебень за Україну та автокефалію Української православної церкви, ініційований Президентом України Петром Порошенком. У поліції очікують, що участь у молебні візьмуть 25-30 тисяч осіб. 

Крім того, заплановано ще низку заходів з нагоди Дня захисника України, зокрема святкові концерти та марш УПА під гаслом "Повернемо Україну українцям".

Охорону правопорядку в Києві, за попередніми даними поліції, забезпечуватимуть близько 6200 правоохоронців, з них - 3500 бійців Нацгвардії.

У зв’язку із проведенням  масових заходів  у центральній частині столиці з 15-ї години заборонено рух усіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка), б-рі Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Володимирської до Бессарабської площі), вул. Хрещатик (на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі), Європейській площі.

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