Порошенко: Україна готується до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна готується до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові. Про це він сказав під час участі в церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, повідомляє Укрінформ.

“У п’ятницю побував у Маріуполі на комплексних тактичних навчаннях сил з оборони морського узбережжя. Ми готуємося до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові. Кораблі і катери Військово-Морських Сил і прикордонників, Морська піхота і Національна гвардія, Повітряні Сили, артилерія і інженери грамотними рішеннями, майстерним маневром і рішучими діями жорстко зустріли і знищили умовний десант противника. Словом, відпрацювали на дванадцять”, - сказав Президент.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко 12 жовтня проінспектував комплексне тактичне навчання сил з оборони морського узбережжя. За результатами навчають глава держави запевнив, що українські військовослужбовці готові дати відсіч у разі російської агресії з морського напрямку на Азові.