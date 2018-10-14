Демократичні країни повинні навчитися перекривати терористам і викрадачам доступ до публічності, якої вони потребують, як кисню.
Маргарет Тетчер, 71-й прем'єр-міністр Великої Британії у 1979–1990 роках

Порошенко: Україна готується до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові

14 жовтня, 2018 - 15:40
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна готується до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові. Про це він сказав під час участі в церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, повідомляє Укрінформ.

“У п’ятницю побував у Маріуполі на комплексних тактичних навчаннях сил з оборони морського узбережжя. Ми готуємося до відсічі російській агресії з морського напрямку на Азові. Кораблі і катери Військово-Морських Сил і прикордонників, Морська піхота і Національна гвардія, Повітряні Сили, артилерія і інженери грамотними рішеннями, майстерним маневром і рішучими діями жорстко зустріли і знищили умовний десант противника. Словом, відпрацювали на дванадцять”, - сказав Президент.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко 12 жовтня проінспектував комплексне тактичне навчання сил з оборони морського узбережжя. За результатами навчають глава держави запевнив, що українські військовослужбовці готові дати відсіч у разі російської агресії з морського напрямку на Азові.

Більше новин

Фейки про "націоналістів" і "сепаратистів" на Закарпатті працюють на РФ, - Клімкін
Відсьогодні біля будинку Міноборони щоранку лунатиме дзвін за загиблими українськими воїнами
Нашому поколінню випало завершити "повне розмосковлення" церкви, - Порошенко
Минулої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС, втрат немає
Росія повинна припинити постачання зброї своїм ставленникам на сході України, - посольство США
НАТО готова захистити Атлантику від РФ

Новини партнерів

Loading...