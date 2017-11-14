Кількість заручників на Донбасі зросла до 157 людей, - Геращенко

Кількість українців, які перебувають у полоні у бойовиків на окупованому Донбасі, зросла до 157 осіб, повідомила народний депутат, представник України в мінських переговорах Ірина Геращенко.

"Зростає кількість заручників - на сьогодні 157 українців незаконно утримуваних у місцях неволі та в ОРДЛО [окремих районах Донецької та Луганської областей], десятки в РФ", - заявила вона на своїй сторінці в Facebook.

За словами Геращенко, за останні 14 місяців немає жодного прогресу у питанні звільнення заручників.

Нагадаємо, що у жовтні Ірина Геращенко повідомляла, що бойовики незаконних збройних формувань Донбасу утримують в заручниках 152 військових та цивільних українців.