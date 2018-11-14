Корінь демократії в активності громадян, а запорука - в забезпеченні прав людини.
Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

На ProZorro оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини

14 листопада, 2018 - 15:19

КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії у напрямку житлового масиву Троєщина. Відповідне тендерне оголошення оприлюднене на сайті публічних держзакупівель Prozorro.

"Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо (проектні роботи. Стадія "ТЕО")", - йдеться в оголошенні.

Вартість проектних робіт очікується 148,5 мільйона гривень. Проектні роботи мають завершитися до кінця 2019 року. Початок аукціону запланований на 30 листопада.

Джерело: Еспресо

Більше новин

Вірменія звинуватила "дочку" "Газпрому" в ухиленні від оплати податків
КМУ підтримав проект закону про детінізацію заробітних плат
Кабмін схвалив проект бюджету на 2019 рік до другого читання
У Києві відкрили перший електрофільтр, який зменшить рівень шкідливих викидів
МВФ: В Україні корупція знижує ВВП приблизно на 2% на рік
"Укроборонпом": Індонезія планує купити у України штурмові гвинтівки

Новини партнерів

Loading...