На ProZorro оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини

КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії у напрямку житлового масиву Троєщина. Відповідне тендерне оголошення оприлюднене на сайті публічних держзакупівель Prozorro.

"Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо (проектні роботи. Стадія "ТЕО")", - йдеться в оголошенні.

Вартість проектних робіт очікується 148,5 мільйона гривень. Проектні роботи мають завершитися до кінця 2019 року. Початок аукціону запланований на 30 листопада.