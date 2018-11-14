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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Трамп розкритикував уряд Британії за позицію щодо Ірану

14 листопада, 2018 - 12:54
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей за позицію її уряду щодо Ірану. Як повідомляє Washington Post, про це йшлося під час телефонної розмови Трампа і Мей минулої п'ятниці.

"Трамп розкритикував Мей за те, що Британія не робить достатньо, на його думку, для протидії Ірану", - йдеться у повідомленні.

Трамп також запитав Мей про стан справ з Brexit та розкритикував торговельні угоди з європейськими країнами, які він вважає несправедливими.

Зазначається, що Мей вже не вперше зіткнулася з важким характером американського президента, однак, за повідомленнями європейських дипломатів, її помічники були приголомшені манерою спілкування Трампа.

Джерело: Укрінформ

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