"Disney" придбає компанію "21st Century Fox" за $52 млрд

Компанія Walt Disney заявила, що купує компанію медіамагната Руперта Мердока 21st Century Fox за 52 мільярди доларів. За умовами угоди Disney також отримує активи, що належать Fox: 39% супутникового каналу Sky, кіностудію 20th Century Fox, канал National Geographic та медіакомпанії в інших країнах, повідомляє BBC.

Також Disney отримає права на популярні франшизи: "Люди Ікс", "Аватар" та "Сімпсони".

Завдяки угоді, Disney збільшить свою частку в стрімінговому сервісі Hulu. Раніше він належав компаніям - Disney, Fox, Comcast і Time Warner.

Fox залишить собі лише новинний і спортивний канали, на основі яких буде створять нову компанію.

Після угоди, в 21st Century Fox оголосили, що не планують відмовлятися від подальшої покупки 61% каналу Sky.

Компанія Fox вперше за півсторіччя продає бізнес 86-річного медіамагната Руперта Мердока.

Коли йому було 21, пан Мердок отримав від батька австралійську газету в спадок. Із часом він створив найбільшу в світі медіаімперію.