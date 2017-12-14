Луценко не впевнений, що замовники вбивства Гонгадзе будуть покарані

Генеральний прокурор Юрій Луценко не впевнений в тому, що слідству вдасться встановити замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Відповідаючи на питання, чи будуть названі замовники злочину, увечері в середу, 13 грудня, в ефірі телеканалу ZIK, генпрокурор сказав: "Не знаю, не можу сказати".

Основною перешкодою на шляху до встановлення істини Луценко назвав поведінки засудженого за вбивство Гонгадзе екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача, який відмовляється давати свідчення проти замовників.

"У даний час ми знаємо багато чого, але ключові свідки мертві, а один живий генерал Пукач, на жаль, всупереч усьому, в тому числі, і моїм спробам, навіть при можливості пом'якшення його найсуворішого покарання, не дає відповідних показів", - пояснив генпрокурор.

За словами Луценка, Пукач - "фактично останній свідок", який би міг посприяти слідству встановити замовника злочину.

Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в одному з лісів Київської області виявили його тіло. У 2009 році в Київській області виявили останки черепа, які, за даними експертизи, належали журналісту.

У 2008 році суд визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників МВС: Валерія Костенка й Олександра Поповича було засуджено до 12 років позбавлення волі, а Миколу Протасова – до 13. У 2015 році Протасов помер у колонії.

У 2013 році за вбивство Гонгадзе до довічного позбавлення волі було засуджено Пукача, затриманого у 2009 році. Суд також позбавив його спеціального звання генерал-лейтенанта.

22 березня 2016 року Гонгадзе поховали в Києві.

26 травня 2017 року генпрокурор Луценко заявив, що розслідування вбивства журналіста – під його особистим контролем.