Віта Семеренко після тривалої паузи здійнялася на п’єдестал пошани

У французькому Ансі Ле Гран Борнан розпочався третій етап кубка світу з біатлону. Перший змагальний день стартував зі спринтерських гонок серед жінок. Погода над стадіоном була далекою від ідеальної, адже протягом гонки йшов дощ.

Проте навіть така погода не завадила Україні святкувати високий результат. Привід для радощів принесла Віта Семеренко, яка цього сезону повернулася в біатлон після тривалої паузи. Наша співвітчизниця продемонструвала хороший хід та ідеальну стрільбу, не схибивши жодного разу. Проте гарно відстрілялися й словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, котра на дистанцію виходила в червоному бібі лідера, та німкеня Лаура Далмаєр.

Переможниці етапу Анастасії Кузьміній Віта програла 41,4 секунди, здобувши бронзову нагороду.

До десятки кращих змогла потрапити й інша сестричка – Валентина Семеренко. Вона пройшла теж без хиб, але програла ходом лідеру понад хвилину, фінішувавши сьомою.

Не задалася звітна гонка в однієї з лідерок української команди за підсумками двох етапів Юлії Джими. На кожному вогневому рубежі вона схибила по разу та продемонструвала 27-ий результат. Не потрапили до залікової зони, але потрапили до гонки переслідування Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна, котрі фінішували 45-ою та 49-ою відповідно. І якщо Анастасія програла ходом, але відстрілялася лише з одним штрафним колом, то Олена сумарно настріляла три кола штрафу. Лише однієї позиції не вистачило Ірині Варвинець, щоб потрапити до гонки переслідування. Українка теж схибила лише раз, але не продемонструвала швидкості на дистанції. Таким чином, у гонці переслідування візьмуть участь чотири з п’яти наших біатлоністок. А українська команда продовжує збирати нагороди на кожному з етапів.

Богдан Проскуров