Кількість кібератак на установи НАТО зросла на 60%, - Столтенберг

Кількість кібератак проти установ НАТО, які вимагали втручання експертів, збільшилася на 60% в 2016 році.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Кіберзахист є пріоритетом для НАТО. Минулого року Альянс зазнавав у середньому 500 кіберінцидентів на місяць, які потребували втручання наших фахівців", - сказав Столтенберг.

За його словами, Альянс посилив охорону своїх мереж, створив групи швидкого реагування і допомагає союзникам зміцнити оборону.

"А завтра ми затвердимо оновлений план кіберзахисту", - додав Столтенберг.