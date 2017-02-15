Суд закрив провадження щодо нардепа з БПП Лещенка

Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про закриття провадження щодо народного депутата з БПП Сергія Лещенка про адміністративне правопорушення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, виклавши відеозапис, на якому суддя зачитує рішення суду.

У рішенні, зокрема, йдеться, що справу закрито за відсутністю складу злочину.

У свою чергу, рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів.

Як відомо, Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратні метри у новобудові в центрі Києва у вересні 2016 року. Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й позичені гроші. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.