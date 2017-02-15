У приміщенні Волинської обласної ради відбулися обшуки в присутності озброєних людей

Більше десяти озброєних автоматами і в бронежилетах осіб у передобідню пору зайняли у приміщенні Волинської обласної ради 3 і 8 поверхи. Відповідно до коментаря голови обласної ради Ігоря Палиці, який він залишив на своїй сторінці у Фейсбуці, працювали на підставі судової ухвали представники Генеральної прокуратури. Їм були потрібні оригінали рішень останньої сесії облради, яка відбулася 2 лютого, і ці рішення стосувалися діяльності комунального підприємства «Волиньприродресурс». Хоча ці рішення були оперативно опубліковані на сайті обласної ради і не є конфіденційною інформацією... Обшуки проведені у загальному відділі обласної ради та робочому кабінеті недавнього керівника КП «Волиньприродресурс» Веніаміна Туза (сесія призначила нового керівника цього підприємства, ним став депутат Василь Столяр). Начебто обшуки проведені у ході провадження кримінальної справи проти посадовців Державної служби геології та надр України.

Як повідомляв на сесії Ігор Палиця, комунальне підприємство «Волиньприродресурс» отримало на 20 років дозвіл на промисловий видобуток бурштину і торфу. Йдеться про 56 тисяч гектарів землі, де може бути бурштин, близько 9 тисяч га землі із торфом та близько 31 тисячі гектарів площі із покладами міді. У перспективі йдеться про отримання дозволів на видобуток нафти та газу. Від діяльності комунального підприємства Волинь мала отримати значні прибутки для розвитку території. У своєму коментарі Ігор Палиця каже: «Сьогодні в Волинську облраду з обшуками завітала Генпрокуратура. Згідно з рішенням славнозвісного Печерського суду слідчі прийшли забрати всю документацію, пов'язану з ліцензією «Волиньприродресурсу» на видобуток бурштину. Вперше, коли комунальне підприємство, яке належить громаді області, отримало цілком законно та офіційно спецдозвіл на видобуток бурштину, люди почали вірити, що не все так погано, що заробляти на волинських надрах будуть не приватні кіпрські фірмочки чи нікому не відомі підприємці, а обласний, районні та сільські бюджети. Вперше повірили, що центральна влада , втілюючи курс Президента на економічну децентралізацію, обернулася обличчям до людей. Вперше повірили, що зможуть самостійно, за рахунок додаткових надходжень в місцеві бюджети, вирішувати народженні десятиріччями проблеми - почати будувати школи, садочки, дороги, інфраструктуру та створювати нові робочі місця. Люди повірили, а тим, хто кришує незаконний видобуток, не сподобалося...»

Наразі ніякої іншої, тим більше –офіційної інформації більше нема.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк