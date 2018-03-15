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Біатлоністка Джима виграла "бронзу" у норвезькому Гольменколлені

15 березня, 2018 - 14:32
Фото НОК

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала третьою в жіночому спринті на дистанції 7,5 км на восьмому етапі Кубка світу в норвезькому Голменколлені. Українка поступилася переможниці 29 секунд, передає "РБК-Україна".

Перемогу здобула представниця Словаччини Анастасія Кузьміна. Триразова олімпійська чемпіонка зробила один промах, але була швидше за всіх ходом. Срібло дісталося білоруській спортсменці Дарії Домрачовій.

Для Юлії Джими це вже третя бронзова нагорода у сезоні. У грудні 2017 року українка здобула медалі у спринті та індивідуальній гонці на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

Пізніше 15 березня о 15:45 відбудеться спринтерська гонка серед чоловіків. На старти заявлені 105 біатлонстів.

Українці вийдуть на гонку під такими стартовими номерами: 05 - Дмитро Підручний, 30 - Артем Прима, 52 - Володимир Семаков, 76 - Руслан Ткаленко та 93 - Артем Тищенко.

Зазначимо, що цей передостанній етап Кубка світу для українських збірних команд буде останнім. Дев'ятий етап Кубка світу відбудеться в російської Тюмені.

Нагадаємо, раніше міністр молоді та спорту Ігор Жданов підписав наказ про заборону участі національних збірних команд України в спортивних заходах на території Російської Федерації.

Джерело: День

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