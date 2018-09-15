Луценко розказав, коли оголосять підозру Ситнику

Підозру директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику у справі щодо можливого розголошення даних буде оголошено після відповіді мобільного оператора щодо інформації з телефонів журналістів. Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив ввечері у п'ятницю, 14 вересня 2018 року, в ефірі одного з українських телеканалів.

"Якщо журналіст є свідком злочину, я змушений витребувати в законному порядку через суд дані із мобільного оператора, коли в цьому місці в НАБУ знаходилися два журналісти і один не журналіст", - зазначив генпрокурор.

Луценко зазначив, що у цій ситуація стикнувся із "нерозумінням" з боку журналістського корпусу.

"Вони кажуть, що я не маю права взагалі розслідувати дії журналістів. Я колись сам працював в журналістиці. І, в принципі, я в прокуратурі знаходжусь для того, щоб захищати права журналістів, в тому числі. Але я маю ще й розслідувати злочини. І якщо журналіст є свідком злочину, я змушений витребувати в законному порядку через суд дані із мобільного оператора, коли в цьому місці в НАБУ знаходилися два журналісти і один не журналіст. Як тільки відповідь прийде, ми змушені будемо сформувати підозру і вручити її особі, чий голос ідентифікований під час цих дій - пану Ситнику", - додав він.