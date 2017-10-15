Польща поділяє позицію України щодо необхідності вивчення української мови, - Пєкло

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща поділяє позицію України про необхідність вивчення української мови, але вважає за потрібне забезпечення можливості вивчення рідної мови національними меншинами, передає Інтрефакс-Україна.

Він також повідомив, що міністри освіти України та Польщі зустрінуться для обговорення положень нового українського закону про освіту.

"Така зустріч планується. Ми вважаємо за потрібне проведення таких консультацій на рівні міністра освіти України Гриневич та міністра освіти Польщі", – сказав Пєкло.

Пєкло також наголосив на необхідності проведення двостороннього діалогу щодо цього питання.

"Нам просто потрібно поговорити між собою та роз'яснити деякі моменти", – додав він.

Нагадаємо, що у Польщі виявили запис вибуху на самописці літака, що зазнав аварії у Смоленській катастрофі.