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Мінспорту України посилює боротьбу із допінгом

15 листопада, 2018 - 13:29
Фото Мінспорту

Міністерство молоді та спорту України у середу, 14 листопада, підписало угоду про співпрацю між Національним антидопінговим центром України (НАДЦ) та Антидопінговим агентством Польщі (ПолАДА).

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як заявив під час підписання документу міністр спорту Ігор Жданов, угода посилить позиції України в боротьбі з допінгом. Зазначається, що метою документа про співпрацює є налагодження взаємин між країнами у спільних діях щодо запобігання використання допінгу у спорті, у відповідності до Всесвітнього антидопінгового кодексу 2015 та міжнародних стандартів.

"Наше завдання - посилювати та поширювати антидопінгову діяльність, а також надати Україні кращі практики, що має Польща. Окрім того, зробити все можливе аби Україна найкращим чином брала участь у міжнародних змаганнях", - сказав  директор ПолАДА Міхал Ринковськи.

Джерело: День

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