Невідомі особи напали на Андріївську церкву в Києві

Зранку 15 листопада до столичної поліції звернувся охоронець Андріївської церкви: чоловік повідомив, що двоє невідомих кинули до вхідних дверей церкви дві скляні пляшки. Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на офіційній сторінці у Facebook.

На місце події негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

"Під час огляду працівники столичної поліції виявили біля церкви рюкзак, який, імовірно, належить правопорушникам. За вчинення правопорушень зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

"Нині проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомив начальник поліції Києва Андрей Крищенко.

Внаслідок події постраждалих немає, загорання не сталося.

"Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - додав начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.