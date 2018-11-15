ЄС і Британія узгодили протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії

Протокол, погоджений представниками Великої Британії та ЄС у повному обсязі, враховує особливості відносин між Ірландією та Північної Ірландією та містить гарантії, що за будь-яких умов між країнами не буде встановлено жорсткий кордон.

Відповідне роз’яснення оприлюднено прес-службою ЄС на офіційному сайті.

«Протокол включає положення з уникнення встановлення жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Він є часткою загальної Угоди про вихід та застосовуватиметься, якщо не буде призупинений, в цілому або в окремих частинах, будь-якою наступною угодою. Як ЄС, так і Велика Британія використовуватимуть усі можливості, щоб завершити та ратифікувати відповідну угоду до 1 липня 2020 року», — йдеться у документі.

Протокол передбачає, що ЄС і Велика Британія встановлюють єдиний митний простір з кінця перехідного періоду і до визначення відносин у майбутньому. При цьому Північна Ірландія залишатиметься частиною митної території, як і решта Великої Британії, без застосування будь-яких тарифів, квот, перевірок або правил походження товарів.

Документ передбачає також збереження вільного пересування між Ірландією та Великою Британією та єдиного ринку електроенергії.

«Якщо угода про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією не набуде чинності до 31 грудня 2020 року, ЄС та Велика Британія погодилися дотримуватися попередніх угод до того часу, поки не будуть досягнуті наступні домовленості. Як альтернатива, Велика Британія має право до 1 липня 2020 року зробити запит щодо продовження перехідного періоду», — йдеться у документі.