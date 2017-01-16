Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН

Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії у зв'язку з порушенням РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомив посол України у Нідерландах Олександр Горін після передачі документів у понеділок у Гаазі, передає Укрінформ.

"На доручення президента України Петра Порошенка МЗС дорученням до посольства дало вказівку передати документи", - сказав він.

За словами посла, було передано два документи - власне позов, а також реквест на проведення тимчасових заходів для термінового припинення погіршення ситуації та порушення прав.

"Тимчасові заходи будуть прийняті швидко, десь протягом місяця такі заходи мають бути прийняті", - повідомив Горін.

"Ми намагалися врегулювати існуючі спори шляхом переговорів протягом більше двох років, але Росія не бажає припинити свої порушення міжнародного права. Тому ми подали позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за ці порушення і відновлення прав українського народу, гарантованих цими міжнародними договорами, учасником яких є Російська Федерація", наголосив глава МЗС Павло Клімкін, якого цитує прес-служба МЗС.

Говорячи про суть позову посол Горін відзначив, що мета української сторони, - щоб суд прийняв рішення про притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного права, перш за все, в рамках цих двох конвенцій.

"По-перше, Україна вимагає, щоб суд прийняв рішення про те, що РФ порушила дві конвенції. По-друге, Україна вимагає, щоб РФ припинила ці порушення", - заявив Горін.

"Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

Крім того, Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар" - уточнили у прес-службі МЗС по суті позову.

Нагадаємо, про рішення позиватися проти РФ президент Петро Порошенко повідомив в понеділок на своєму офіційному сайті.