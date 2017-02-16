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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Bellingcat назвала відповідального за перевезення "Бука", з якого збили MH17

16 лютого, 2017 - 17:27
Фото Reuters

Міжнародна експертно-журналістська група "Bellingcat" назвала відповідального за перевезення "Бука", з якого збили малайзійський "Боїнг" MH17.

Про це йдеться у повідомленні Bellingcat.

За словами її розслідувачів, це Сергій Дубінський - колишній російський генерал-майор, який до відставки служив у ГРУ.

Чоловіка з позивним "Похмурий" у самопроголошеній ДНР називали головою розвідки. І саме його ім'я фігурувало у перехоплених СБУ телефонних розмовах.

Деталі розслідування читайте на сайті Bellingcat.

Джерело: День
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