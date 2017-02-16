В Україні спільно з ЄС почнуть тестувати 5G, - Мінекономрозвитку

Україна зацікавлена у тестуванні 5G зв'язку спільно з Європейським союзом.

Про це повідомляє Мінекономрозвитку в Twitter.

"Ми зацікавлені у впровадженні новітніх технологій разом з ЄС, які бажають брати участь в тестуванні 5G, підготовці законодавства для цього", - заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За його словами, ефект від розширення доступу до широкосмугового Інтернету в Україні оцінюється у плюс € 4-6 млрд до ВВП в рік на кожні 10% нових користувачів.

#Кубів: Ми зацікавлені у впровадж. новітніх технологій разом з ЄС, готові брати участь у тестуванні 5G, підготовці законодавства для цього pic.twitter.com/8XI8vS5TjG — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 16 февраля 2017 г.