В Україні спільно з ЄС почнуть тестувати 5G, - Мінекономрозвитку

Україна зацікавлена у тестуванні 5G зв'язку спільно з Європейським союзом.
Про це повідомляє Мінекономрозвитку в Twitter.
"Ми зацікавлені у впровадженні новітніх технологій разом з ЄС, які бажають брати участь в тестуванні 5G, підготовці законодавства для цього", - заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
За його словами, ефект від розширення доступу до широкосмугового Інтернету в Україні оцінюється у плюс € 4-6 млрд до ВВП в рік на кожні 10% нових користувачів.
#Кубів: Ми зацікавлені у впровадж. новітніх технологій разом з ЄС, готові брати участь у тестуванні 5G, підготовці законодавства для цього pic.twitter.com/8XI8vS5TjG
— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 16 февраля 2017 г.
#Кубів: Економ. ефект від поширення широкосмугового Інтернету в Україні оцінюється у + €4-6 млрд/рік до ВВП на кожні 10% нових споживачів
— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 16 февраля 2017 г.