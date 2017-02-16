Ватикан виділить жителям Авдіївки 200 тисяч євро

Ватикан виділить для потреб мешканців Авдіївки 200 тисяч євро, які були зібрані в рамках акції "Папа для України".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Жебрівський повідомив, що апостольський нунцій архієпископ Клаудіо Ґуджеротті відвідав Авдіївку і Краматорськ.

"Посол Ватикану приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити мешканцям Донеччини підтримку і солідарність, а також передати благословення від Папи Римського Франциска", - написав він.

"Папський нунцій повідомив, що для потреб мешканців Авдіївки із фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тисяч євро.

Минулого року Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги мешканцям України, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями.

По всій Європі було зібрано тоді 16 млн євро. Папа Франциск особисто дав 5 млн євро для підтримки українців", - йдеться у повідомленні.