ГПУ прийшла з обшуками на "Нову пошту"

Генеральна прокуратура проводить близько 15 обшуків у складських та офісних приміщеннях ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро. Усі слідчі дії відбуваються слідчими без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про нанесення шкоди інвестиційному клімату в країні не варто", - наголосила вона.

Деталі кримінального провадження будуть повідомлені після того, як слідчі нададуть інформацію, зазначила Сарган.

Наразі вона тільки підтвердила факт обшуків та відповідних слідчих дій.