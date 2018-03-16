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ГПУ прийшла з обшуками на "Нову пошту"

16 березня, 2018 - 20:04
Фото з відкритих джерел

Генеральна прокуратура проводить близько 15 обшуків у складських та офісних приміщеннях ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро. Усі слідчі дії відбуваються слідчими без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про нанесення шкоди інвестиційному клімату в країні не варто", - наголосила вона.

Деталі кримінального провадження будуть повідомлені після того, як слідчі нададуть інформацію, зазначила Сарган.

Наразі вона тільки підтвердила факт обшуків та відповідних слідчих дій.

Джерело: День

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