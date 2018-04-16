У Кенії українські школярі стали переможцями Міжнародної олімпіади з екології

Українська команда здобула золоту та срібну медалі на Міжнародній олімпіаді з екології, що проходила 4-11 квітня 2018 року в Кенії.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Україну представляв учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття Валентин Фречка та учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ “КПІ” Вячеслав Анцибор.

Фречка здобув «золото» завдяки проекту «Технологія виготовлення eco friendly паперу з опалого листя». У ньому учень пояснює, як можна робити папір з листя різних видів дерев.

“Широке застосування проекту допоможе покращити целюлозно-паперову промисловість, а також дасть можливість утилізувати опале листя з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Використовувати такий папір можна для еко-пакетів або для друку на принтері”, - розповів Валентин Фречка.

Срібну медаль Анцибор отримав за проект «Використання альтернативного джерела живлення та нової системи його охолодження для напівпричепів-рефрижераторів».

Відзначимо, що минулого року українська команда здобула дві золоті медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології, що проходила в Бразилії.