Гопко звернулась до Президента з проханням надати Євгену Грицяку звання Героя України

Депутат ВР Ганна Гопко опублікувала звернення до Президента України, у якому закликала Петра Порошенка підписати указ про надання Євгену Грицяку звання Героя України посмертно. На момент публікації звернення на сторінці депутата у facebook, підписи під ним поставили 15 депутатів.

У зверненні зазначено, що велич подвигу Грицяка за життя чоловіка була пошанована недостатньо. А надання звання Героя – це можливість віддати шану лідеру Норильського повстання після його смерті.

“14 травня 2017 року у віці 90 років пішов з життя визначний син українського народу Євген Степанович Грицяк. Важко переоцінити внесок цієї легендарної людини у боротьбу з тоталітарним комуністичним режимом за людську гідність і державну незалежність України.

Євген Грицяк боровся проти німецьких окупантів у лавах ОУН, а потім Червоної Армії, поранений на фронті, отримав бойові медалі за військову звитягу. Заарештований 1949 року за участь в українському підпіллі, Грицяк був засуджений комуністичним режимом до смертної кари, яка замінена на 25 років ув’язнення.

Людина ясного розуму й відважного серця, прихильник ненасильницького опору режиму, Євген Грицяк увійшов в історію як організатор і лідер Норильського повстання 1953 року. Два місяці понад 16 тисяч політв’язнів ГУЛАГу протистояли комуністичному режиму, давши поштовх виступам в інших частинах СРСР і прискоривши занепад і наступне падіння антилюдської комуністичної системи” – йдеться у зверненні.

Крім того, нардеп Ганна Гопко подякувала головному редактору "Дня" Ларисі Івшиній та колективу газети за ініціативу належного пошанування на державному рівні лідера Норильського повстання.