Компанія Google презентувала власний путівник по містах

Компанія Google представила сайт Touring Bird, який повинен допомогти з плануванням подорожей.

Про це передає The Verge.

Сайт розроблений спеціально під мобільні пристрої. На сайті можна знайти інформацію про найкращі місця для відвідин, екскурсії та різні локальні підказки від еспертів Google.

Клікнувши на будь-яке з міст, можна побачити 3 найкращі місця для відвідин на думку експертів. Проскроливши нижче, знайдете інформацію про різні екскурсії та туристичні тури, а також місцеві поради про цікаве проведення часу.

Виходячи з інтересів і фінансових можливостей користувача сайт рекомендує тури, пам’ятки, активності і «секрети від місцевих». Також Touring Bird публікує готові списки must-do для конкретних категорій мандрівників.

Поки що на сайті доступна інформація про 20 міст, серед яких Париж, Прага, Торонто, Сан-Франциско та Рим.

Розробники Touring Bird обіцяють, що кількість міст збільшуватиметься, як і мова, якою можна буде прочитати інформацію.

Наразі доступна лише англомовна версія сайту.