Штайнмаєр наступного тижня зустрінеться з Путіним

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наступного тижня відвідає з візитом Росію.

25 жовтня він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу президента.

У рамках візиту він відвідає також російську правозахисну організацію "Меморіал" та зустрінеться з першим президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Приводом для візиту стала передача у власність російської Євангельсько-Лютеранської Церкви Собору святого Петра і Павла з нагоди ювілею Реформації.

Запланована поїздка Штайнмаєра стане першим візитом президента ФРН до РФ за останні сім років.

Востаннє до Москви їздив у жовтні 2010 року тодішній президент ФРН Крістіан Вульф. Утім, на відміну від тодішнього візиту, який вважався державним, теперішня поїздка Штайнмаєра до РФ не матиме такого статусу.