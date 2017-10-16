Євросоюз закликав Трампа зберегти ядерну угоду з Іраном

Міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали ядерну угоду з Іраном, заявивши, що угода працює і є ключовим елементом зусиль щодо нерозповсюдження ядерної зброї, таким чином ставши в опозицію до Дональда Трампа.
Відповідну заяву міністри схвалили в понеділок, повідомляє Європейська правда с посиланням на Associated Press.
"ЄС підтримує продовження повного і ефективного виконання всіх частин угоди", - заявили міністри в своїй заяві. Вони відзначили, що Міжнародне агентство з атомної енергії вісім раз підтвердило, що Іран виконує свої зобов'язання.
"У момент гострої ядерної загрози ЄС сповнений рішучості зберегти угоду в якості ключової основи міжнародної архітектури нерозповсюдження ядерної зброї", - відзначили міністри, підкреслюючи, що розглядають рішення Дональда Трампа "у контексті внутрішньоамериканського процесу".
Міністри також підкреслили свою надію на те, що Конгрес США не піддасть сумніву угоду та забезпечить її виконання.