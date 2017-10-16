Євросоюз закликав Трампа зберегти ядерну угоду з Іраном

Міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали ядерну угоду з Іраном, заявивши, що угода працює і є ключовим елементом зусиль щодо нерозповсюдження ядерної зброї, таким чином ставши в опозицію до Дональда Трампа.

Відповідну заяву міністри схвалили в понеділок, повідомляє Європейська правда с посиланням на Associated Press.

"ЄС підтримує продовження повного і ефективного виконання всіх частин угоди", - заявили міністри в своїй заяві. Вони відзначили, що Міжнародне агентство з атомної енергії вісім раз підтвердило, що Іран виконує свої зобов'язання.

"У момент гострої ядерної загрози ЄС сповнений рішучості зберегти угоду в якості ключової основи міжнародної архітектури нерозповсюдження ядерної зброї", - відзначили міністри, підкреслюючи, що розглядають рішення Дональда Трампа "у контексті внутрішньоамериканського процесу".

Міністри також підкреслили свою надію на те, що Конгрес США не піддасть сумніву угоду та забезпечить її виконання.

Раніше ФРН засудила рішення Трампа щодо Ірану .