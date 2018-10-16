Могеріні: ЄС розглядає механізм введення санкцій за кібератаки

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ під час засідання у Люксембурзі 15 жовтня розглянула питання посилення відповідальності за кібер-атаки проти європейських інтересів.

Про це повідомила Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки – віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні під час прес-конференції у Люксембурзі після завершення міністерської зустрічі, повідомляє Укрінформ.

"Ми розмірковуємо разом над тим, як здійснювати спільну діяльність з протидії кібер-активності. Це обговорювалося сьогодні і це є предметом обговорення всередині Європейського Союзу, як посилити нашу відповідь на кібер-активність, яка несе загрозу європейській безпеці", - заявила вона.

Як відомо, наразі в ЄС розглядають механізм введення санкцій за кібератаки – схожий до нового санкційного режиму через застосування хімзброї.