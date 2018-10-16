Порошенко пропонує передати у постійне користування Андріївську церкву Вселенському патріарху

Президент Петро Порошенко найближчими днями зареєструє законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Андріївську церкву Вселенському патріарху.

Про це заявила на засіданні Погоджувальної ради представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, повідомляє Укрінформ.

«Президент підтримує прагнення якнайшвидшого отримання Томосу і в знак солідарності із цим процесом робить символічний жест. Днями буде зареєстровано законопроект, яким Президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріарху, як символічний жест того, що святий Андрій свого часу хрестив Україну», - наголосила Луценко.

За її словами, ухвалення цього законопроекту буде також символізувати «єднання з матір'ю-церквою».

Порошенко закликає парламент і усі фракції підтримати цей законопроект, додала вона.

Луценко також зазначила, що Президент вдячний Вселенському патріарху «за його твердість і мужність у протистоянні з Кремлем».

«Ми прекрасно розуміємо, після Синоду, який відбувся у Мінську, про те, що вони (РПЦ - ред.) від'єднуються і відділяються від спілкування із Вселенським патріархом, з Константинополем - Москва фактично завела себе в ізоляцію», - заявила представник Президента.